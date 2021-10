Coldiretti Liguria: «Inaccettabile il finanziamento Ue a carne in provetta»

Genova. «L’emergenza Covid è costata alle stalle italiane quasi 2 miliardi di euro tra il blocco delle vendite, le fake news e il crollo dei prezzi, mettendo a rischio la sopravvivenza della Fattoria Italia. Ma oltre al danno anche la beffa: in una tale situazione di crisi l’Unione europea, che aveva avviato il programma di finanziamenti React Eu per rispondere alla crisi generata dalla pandemia, ha deciso di investire nella “carne” in laboratorio, una produzione che costituirebbe l’ennesima mazzata per il sistema dell’allevamento italiano ed europeo già in ginocchio. E’ inaccettabile l’utilizzo di risorse pubbliche per il business privato della “carne” in provetta dietro il quale si nascondono rilevanti interessi economici e speculazioni internazionali dirette a sconvolgere il sistema agroalimentare mondiale: si parla di 2 milioni di euro concessi alle aziende olandesi Nutreco e alla Mosa Meat, in cui ha investito anche il famoso attore americano Leonardo di Caprio che non ha certo bisogno dei soldi dei cittadini europei. Non si tratta peraltro dell’unico episodio di personaggio pubblico – ricorda Coldiretti – che cerca di fare business con la carne finta, come dimostra il caso del magnate Bill Gates».

... » Leggi tutto