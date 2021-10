Genova. La scorsa notte la sede della Spi Cgil di via San Giovanni D’Acri a Sampierdarena è stata oggetto di un atto vandalico compiuto con colla e uova, per sigillare simbolicamente l’ingresso e imbrattare la porta. Sfregiati anche alcuni manifesti del sindacato, in particolare il tradizionale volantino dell’Anpi “W il 25 aprile” che da sempre campeggia sull’entrata.

