Dall’8 novembre nuovo sciopero al terminal Psa di Pra’, rischio paralisi totale per i camion

Genova. Riprenderà lunedì 8 novembre lo sciopero a singhiozzo dei lavoratori del terminal Psa di Genova Pra’, a meno che gli incontri previsti a Palazzo San Giorgio non sortiscano gli effetti sperati. Ma, se così non fosse, ecco riapparire i fantasmi del caos vissuto a partire dall’11 ottobre, quando il blocco parziale delle operazioni in porto aveva prodotto lunghe code di mezzi pesanti, assembramenti di autisti e perciò, come reazione a catena, la protesta spontanea dei camionisti esasperati dalle ore di attesa senza servizi a disposizione. Il tutto a ridosso dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio che già surriscaldava gli animi, anche se per altri motivi.

