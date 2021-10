Enrico Castanini nominato amministratore unico di Liguria Digitale, i complimenti del presidente Toti

Genova. Enrico Castanini, con 17 voti a favore, 10 schede bianche e 1 nulla, è stato eletto a scrutinio segreto amministratore unico della società Liguria Digitale. Nel dibattito che ha preceduto la votazione è intervenuto Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente): il consigliere ha espresso contrarietà per il ruolo che Castanini, indicato come candidato dalla maggioranza, andrà a ricoprire, in quanto attualmente svolge anche quello di direttore generale.

