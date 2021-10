Linuria digitale, Castanini nominato anche Ad. Toti: “Designazione temporanea ma serviva continuità”

Genova. “Congratulazioni a Enrico Castanini per la nomina ad Amministratore Unico di Liguria Digitale, approvata oggi dal Consiglio regionale. Come già ribadito e sottolineato, la nomina di Castanini con il doppio ruolo di direttore generale e amministratore unico è temporanea ed è prevista la nomina di un altro amministratore: si tratta però di una designazione indispensabile in questa fase transitoria, in cui è opportuno che l’azienda vada avanti in attesa che venga individuato un soggetto che abbia tutte le competenze e professionalità necessarie per ricoprire questo ruolo”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la nomina di Enrico Castanini ad Amministratore Unico di Liguria Digitale.

