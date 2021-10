Pontelungo, Fabio Zanardini: “Abbiamo rischiato poco, però dobbiamo lavorare sulla fase difensiva”

Albenga. Il Pontelungo ha avuto la meglio sull’Altarese per 4 a 0. Nella prima parte, l’incontro non è stato facile per i granata: complice la combattiva formazione avversaria, fatta eccezione per la rete di Sfinjari al 17°, hanno faticato a costruire azioni pericolose. Poi, l’uno-due a fine primo tempo, con i gol di Nardi al 38° e Sfinjari al 45°, ha permesso agli ingauni di mettere al sicuro i tre punti. Nella ripresa quarta rete firmata da Garibizzo.

