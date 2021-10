Potenziale nel fotovoltaico, Savona al 97esimo posto a livello nazionale. Genova e Imperia nella top 10

Savona. Si attesta al 97esimo posto la provincia di Savona per numero di impianti totali di fotovoltaico installati in Italia a giugno 2021: sono infatti 2.692 gli impianti totali installati nel 2020, 2.730 nel marzo del 2021, 2.777 nel giugno del 2021. Il maggior potenziale in termini di numero di impianti fotovoltaici realizzabili si riferisce ai benefici apportati dall’energia solare che hanno ancora ampio margine di sviluppo.

