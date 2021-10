Regione, Val Bormida e Val Erro nuove “aree interne” del territorio ligure: approvato ordine del giorno

Liguria. Con 22 voti a favore e 2 astenuti (Lista Ferruccio Sansa presidente) è stato approvato l’ordine del giorno 309, illustrato da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto dai colleghi del gruppo Cerri, Lauro, Menini, Anzalone, Boitano, Bozzano e Cianci, che impegna la giunta a mettere in atto tutte le azioni necessarie, con tutti gli strumenti a disposizione affinché, si possa verificare ed in ottemperanza alle norme, attuare, da parte di tutti gli organi competenti, un percorso di progettazione condivisa che conduca all’identificazione della Val Bormida e la Val Erro come nuove “Aree Interne del territorio ligure”, per l’attuazione degli obiettivi definiti nelle “Strategie d’area”.

