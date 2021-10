Sampdoria, Quagliarella commosso alla prima del documentario che racconta anche il dramma dello stalking

Genova. Ci sono volute ore di girato prima che Fabio Quagliarella si fidasse dei suoi interlocutori, l’autore Goffredo d’Onofrio e il regista Giuseppe Garau. Un fatto troppo privato, che ha minato per anni la vita privata del calciatore blucerchiato, è venuto alla luce prima a causa del normale diritto di cronaca e ora grazie a un docu-film prodotto da Mola Tv in occasione del lancio in Italia del servizio indonesiano di streaming on-demand e over-the-top di video in abbonamento: lo stalking e le minacce subite per cinque lunghi anni da parte di un poliziotto della postale che Quagliarella conosceva e frequentava.

... » Leggi tutto