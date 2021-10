Software per la fatturazione elettronica online: ecco perché è importante

La fatturazione elettronica è stata introdotta nell’ordinamento fiscale italiano dal primo aprile 2015, anno in cui è stata resa obbligatoria per tutte le aziende e tutti i professionisti che avevano determinati requisiti, ovvero, rapporti di lavoro o di cessione di beni e servizi con l’Amministrazione pubblica. Man mano, l’obbligo in questione è stato esteso a sempre più soggetti, grazie alla Legge di Bilancio del 2018, infatti, la fattura elettronica è stata ufficialmente estesa anche ai privati e dopo alcune prove, è divenuta ufficialmente operativa a partire dal primo gennaio 2019. Infine, pare che in un futuro sempre più prossimo verrà estesa anche a coloro che godono del regime forfettario, ovvero, un particolare regime di agevolazione che ha mandato in pensione il celebre regime dei minimi.

