Corsie ciclabili “da pazzi”, Comune e Fiab replicano a Striscia la notizia: “Un mare di inesattezze”

Genova. “Un mare di inesattezze“, sbotta l’assessore Matteo Campora. “Un mucchio di castronerie per alimentare una polemica stupida“, sottolinea il presidente genovese della Fiab, Romolo Solari. Reazioni nettissime quelle provocate dall’impietoso servizio che Striscia la Notizia ha dedicato alle corsie ciclabili realizzate dal Comune di Genova, definite “folli” e “pericolose” dall’inviata Chiara Squaglia che per la verità ha riservato lo stesso trattamento ad altre città italiane dove sono state applicate le nuove norme del codice della strada introdotte per incentivare la mobilità sostenibile in emergenza Covid.

