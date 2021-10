Spezia. Poco fa è terminato il decimo atto del campionato di Spezia e Genoa, due formazioni in lotta per la salvezza riuscite nel secondo tempo ad offrire al pubblico presente sugli spalti uno spettacolo davvero godibile. Alla fine è stato 1-1 tra le due squadre liguri impegnate nel posticipo, un verdetto amaro soprattutto per i propositivi e volitivi padroni di casa.

