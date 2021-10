Guerra sulle ciclabili, il consulente di Striscia: “Genova è fuori legge”. Musso: “È un ignorante”

Genova. È un vero e proprio “caso ciclabili” quello scoppiato a Genova dopo il servizio andato in onda su Striscia la notizia in cui l’inviata Chiara Squaglia ridicolizza la “follia” della rete d’emergenza tracciata dal Comune. “Un vademecum di tutto ciò che non deve essere fatto per la viabilità ciclabile, sono pericolose“, sintetizza alla fine del video Enrico Bonizzoli, titolare di una società di consulenza e progettazione di Milano chiamato in causa come esperto sul tema. In giornata non si sono fatte attendere le repliche del Comune e della Fiab che hanno bollato tutte le critiche come “inesattezze” e “castronerie” spiegando che le corsie ciclabili realizzate in città sono perfettamente a norma.

