Sanremo. Nel posticipo dell’ottava giornata la Sanremese riceve la Lavagnese al Comunale: biancoazzurri a caccia della quarta vittoria consecutiva per agganciare il terzo posto in classifica. Mister Andreoletti deve rinunciare agli infortunati Bohli, Ferro, Gemignani e Pellicanò; il tecnico conferma Giacchino in cabina di regia ma fa rifiatare Vita e rilancia dal primo minuto Ferrari al centro dell’attacco.

