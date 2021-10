Nascondevano più di un chilogrammo di cocaina in auto, arrestati due giovani di Sanremo

Salerno. Nel corso di un normale servizio del territorio per il contrasto ai traffici illeciti, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato due persone, trovate in possesso di oltre un chilo di cocaina.

Nello specifico, i militari della Compagnia di Scafati, in prossimità della barriera autostradale di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, hanno fermato una Fiat Punto di colore bianco, a bordo della quale si trovavano due ragazzi, entrambi originari di Sanremo.

