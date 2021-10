Proseguono le iscrizioni per Area Sanremo 2021: sono oltre 330 i giovani artisti

Sanremo. Proseguono con grande successo le iscrizioni all’edizione 2021 di Area Sanremo, l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di “Sanremo Giovani”, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Sono oltre 330 i giovani artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2022 (singolo, duo o gruppo) che hanno presentato la loro candidatura. Tra questi, 6 duo e 14 band.

