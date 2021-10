Genova. Via libera anche in Regione all’accordo con cui Autostrade per l’Italia si impegna a investire 1,45 miliardi di euro per risarcire la Liguria dei danni per il crollo del ponte Morandi. La delibera è stata approvata oggi dalla giunta presieduta da Giovanni Toti. Si tratta dello stesso documento approvato la settimana scorsa dal Consiglio comunale di Genova.

... » Leggi tutto