Sanremo, in via Margotti strada con montagne russe incorporate

Sanremo. L’hanno ribattezzata la strada con le montagne russe: via Margotti. Una situazione molto simile a quella più volte denunciata dai residenti di via Padre Semeria, con le radici dei pini marittimi che scavando sotto l’asfalto provocano il sollevamento della manto stradale, da tempo pericoloso per auto, moto e pedoni. Tanto che in via Margotti non mancano gli episodi di anziani caduti a terra nel tentativo di oltrepassare il percorso minato.

