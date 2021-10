Savona, tutto okay per Sinopia a fine gara, ma ora persiste il dubbio sul post Marinelli

“Questa era la partita più difficile. Non era facile riconfermarsi dopo aver incontrato la Vadese anche a metà settimana. Confermarsi è sempre complicato e contro di noi tutti danno il massimo, come giusto che sia. Bisogna calarsi nella realtà della categoria, dove non sempre vince il bel gioco. Dobbiamo adattarci e accettare di trascorrere dei frangenti di partita a difendersi”. Così il direttore sportivo Simone Sinopia al termine del match vinto 2 a 0 dal Savona contro la Vadese.

Tutto sui binari giusti per una società che ha fretta di scalare le categorie anche in chiave settore giovanile. Poche ore dopo, tuttavia, l’ormai ex vicepresidente Simone Marinelli ha dato le dimissioni, sorprendendo un po’ tutti. Marinelli ha anche dichiarato che regalerà il marchio da lui acquistato a titolo personale.

... » Leggi tutto