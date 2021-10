“Attenzione. In questo paese i bambini giocano ancora per strada”: la proposta del consigliere Morchio a Cisano

Cisano sul Neva. “‘Attenzione. I bambini in questo paese giocano ancora per strada’. Una segnaletica pensata per i più piccoli attraverso un invito ai più grandi (automobilisti e motociclisti) può essere una bella iniziativa ad ulteriore testimonianza che Cisano Sul Neva e’ un paese vivibile e ancora a dimensione di persona”. Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale del Comune di Cisano sul Neva Agostino Morchio.

