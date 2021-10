Fuoco alle frontiere, scritta no borders comparsa a Ventimiglia

Ventimiglia. Una grande scritta no borders è comparsa nella notte in corso Francia, all’altezza del semaforo delle Gallardi a Ventimiglia. “Fuoco alle frontiere” il messaggio scritto su un muro in vernice bianca. Stamani gli operai del comune insieme con gli agenti della polizia locale hanno provveduto a cancellare la scritta, riferita con ogni probabilità alla situazione migratoria e alla chiusura ermetica delle frontiere francesi che impedisce il passaggio degli stranieri.

... » Leggi tutto