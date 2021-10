Green Pass, sottratte chiavi per generare e vendere certificati falsi: due sono intestati ad Aldolf Hitler

Italia. Tra contrari, cortei in piazza, accese proteste e, in alcuni casi, anche episodi di violenza, il green pass non può mai stare tranquillo. Ed ora a complicare le cose ci si è messo anche il dark web. Secondo quanto riportato da Ansa, infatti, alcune chiavi codificate che permettono la generazione del certificato verde sono state sottratte e utilizzate per creare e vendere green pass falsi, ma funzionanti, in rete.

