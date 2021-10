La “Cappella Russa” del cimitero della Foce torna di Palazzo Bellevue. Si avvicina il restauro

Sanremo. Ristrutturazione in vista per un manufatto del cimitero monumentale della Foce. La cappella russa di San Nicola è di nuovo in carico a Palazzo Bellevue, dal momento che i concessionari attuali sono irrintracciabili. L’ultimo erede diretto della defunta Maria de Nepluyeff (fondatrice del sepolcro e lì sepolta) non si sa che fine abbia fatto ed è così che, per poter procedere ai lavori di rifacimento, la municipalità matuziana, come da legge, si è riappropriata dell’edificio funebre.

