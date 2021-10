Le “letture sbagliate” puniscono la Sampdoria, che ora tira un sospiro di sollievo sul calendario

Genova. Sono bastati quattro minuti di disattenzioni per capitolare. E pensare che la Sampdoria era andata persino in vantaggio contro un’Atalanta che in trasferta è una macchina da guerra. Il punteggio finale è sin troppo punitivo: a lungo sull’1-2 i blucerchiati non hanno lasciato troppi spazi ai bergamaschi, ma non sono neanche stati in grado di creare occasioni pulite nella ripresa, a parte una girata di Caputo fuori di poco.

