Recco. Saranno 32 le nuove telecamere ad alta risoluzione che sorveglieranno la città in particolare nella zona a mare. Un investimento di oltre 22mila euro messo in campo dall’Amministrazione comunale per incrementare la sicurezza di tutta l’area, anche su richiesta degli abitanti di Lungomare Italia che hanno chiesto di compartecipare alle spese per l’installazione del sistema.

... » Leggi tutto