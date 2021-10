Restyling Porto Vecchio, tagliati i pini di via Bixio si amplieranno gli scavi archeologici

Sanremo. Con l’ok della sovrintendenza ai beni ambientali all’abbattimento di 4 pini marittimi di via Nino Bixio, l’area delle prospezioni archeologiche è in procinto di ampliarsi. Gli scavi, posizionati di fronte alla scuola Mater Misericordiae e che a breve si estenderanno a tutto il tratto compreso tra corso Mombello e via Gioberti, sono finalizzati a determinare quali reperti si trovano dove verrà realizzato il tunnel stradale che, nei progetti, dovrebbe collegare l’inizio lato mare del corso con il sottopasso della Croce Rossa. Si tratta dell’opera di pubblica utilità dalla quale dipendono i futuri lavori di restyling dell’area del Porto Vecchio che cambierà, nei piani che attendono ancora l’approvazione definitiva, radicalmente il water front matuziano.

