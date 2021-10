Sgombero centro sociale Terra di nessuno, corteo il 20 novembre: “Ci riprenderemo tutto”

Genova. In piazza per “reclamare spazi di autogestione, socialità e cultura alternativa, per riprenderci le strade e dimostrare che Genova resiste e desidera un futuro diverso fatto di diritti, inclusione e giustizia sociale”. Con queste parole attraverso un lungo post su facebook il centro sociale Terra di nessuno, sgomberato lo scorso 8 ottobre, lascia il corteo del 20 novembre per rispondere allo sgombero deciso dal Comune di Genova.

