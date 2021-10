Genova. Si è svolto in forma ibrida, sia presso l’incubatore di Genova FILSE BIC sia in streaming con oltre 400 persone collegate, l’evento finale della nona edizione della SMARTCup Liguria, il concorso per idee imprenditoriali generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali voluto dalla Regione Liguria e organizzato da Filse, in stretto raccordo con Liguria International.

... » Leggi tutto