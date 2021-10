A Savona la cerimonia in memoria dell’eccidio del 1 novembre 1944 nel bastione meridionale del Priamar

Savona. Lunedì 1 novembre si svolgerà la cerimonia in ricordo dell’eccidio dei sei patrioti savonesi uccisi (Giuseppe Baldassarre detto “Fedo” di 26 anni, Pietro Cassani, carabiniere di 39 anni, Luigia Comotto di 68 anni, Paola Garelli detta “Mirka”, sappista di 28 anni, Franca Lanzone detta “Tamara” di 25 anni, Stefano Peluffo detto “Mario”, capo del fronte della gioventù di 18 anni, “Penna” decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare) avvenuto il giorno dei Santi del 1944 come rappresaglia voluta dai fascisti a seguito dell’azione partigiana del 30 ottobre 1944 in cui venne giustiziato Giorgio Massabò, membro del Tribunale Speciale fascista.

