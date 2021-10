Camogli. Riaprirà ufficialmente domani, venerdì 29 ottobre, il cimitero di Camogli dopo il tragico evento del 22 febbraio scorso, in cui a causa di una grossa frana sono finite in mare 415 salme. Il crollo, provocato dall’erosione della falesia sotto all’area cimiteriale in seguito alle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni, lasciò tutti senza parole.

... » Leggi tutto