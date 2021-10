Amazon, in un anno 170 assunzioni a Genova. E Bucci propone un “patto” coi commercianti

Genova. “Avevamo annunciato 100 posti di lavoro, dopo un anno possiamo dire che sono 170 tra dipendenti diretti e autisti dei servizi di trasporto che consegnano in tutta la Liguria“. A tracciare il bilancio è Edoardo Carpiceci, responsabile del deposito di smistamento di Amazon aperto proprio un anno fa a Campi, un’area di 7mila metri quadrati acquistata dall’imprenditore Aldo Spinelli come parcheggio per i camion e trasformata in seguito a un’accordo siglato con la multinazionale dell’e-commerce.

