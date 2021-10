Coronavirus, 106 nuovi positivi su 16mila tamponi ma problemi informatici nella comunicazione dei dati

Genova. Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2682 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 13252 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione / Alisa. La Regione spiega anche che però, oggi, alcuni problemi tecnici di natura informatica non hanno consentito la completa trasmissione dei dati delle Asl. Specifica inoltre che l’incremento odierno del numero delle positività è in parte riconducibile a segnalazioni riferite ai giorni precedenti (una ventina di casi).

... » Leggi tutto