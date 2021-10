Coronavirus, personale sanitario sospeso nell’Imperiese: in dodici si vaccinano e tornano al lavoro

Sanremo. «Come una certa percentuale di popolazione non ha aderito alla vaccinazione, anche all’interno del nostro mondo sanitario abbiamo avuto una serie di defezioni: a oggi non sono 84 gli operatori sanitari sospesi (come diffuso nei giorni scorsi, ndr), ma 72, nel senso che una dozzina di questi operatori è rientrata». A dichiararlo è il direttore generale di Asl1 Imperiese Silvio Falco, intervenuto negli studi di Riviera24.it per fare il punto sulla situazione Covid-19 in provincia di Imperia e non solo.

