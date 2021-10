Crisi Riviera Trasporti, assemblea spontanea dei lavoratori: saltano tutte le corse

Imperia. Non partiranno autobus oggi, almeno non stamattina. Tutti e tre i depositi della Riviera Trasporti, a Ventimiglia, Sanremo e Imperia, sono stati bloccati stamani dai circa 350 lavoratori che da mesi, ormai, non ricevono lo stipendio. Autisti e personale della società per azioni concessionaria del trasporto pubblico in provincia di Imperia si sono riuniti all’alba in una assemblea spontanea all’interno dei tre depositi delle corriere.

... » Leggi tutto