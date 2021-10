Crisi Rt, da Biancheri l’appello ai sindaci di Imperia e Ventimiglia: “Partecipate al salvataggio”

Imperia. Tra le prime autorità ad uscire dal palazzo della Prefettura dopo il vertice, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: «L’interesse di tutti è quello di portare avanti la Società, è arrivato il momento di crederci, non solo come comune di Sanremo ma anche da parte di tutti gli altri comuni. E’ necessario un aiuto concreto da parte della Regione e allo stesso tempo serve un piano economico per capire quale sia la soluzione. Come è stato chiarito a tutti i partecipanti, saranno pagati gli stipedi di ottobre. Di pari passo arriverà l’affidamento “in house“, che darà garanzia della continuità ed è quello che chiedono i lavoratori. Uan riunione con un clima teso, ma collaborativo da parte di tutti. La manifestazione di oggi non è stata fatta per rompere qualcosa ma per portare all’attenzione di tutti un problema molto critico. Aspettiamo adesso il 5 novembre il tribunale che dia delle risposte, allo stesso tempo anche il piano economico sul quali i commissari stanno lavorando, per partire poi con il concordato. Di azioni di responsabilità non ne abbiamo parlato».

