Ddl Zan, Pastorino (Leu): “Affossamento Affossamento allarme su alleanza centrosinistra, Iv rema da un’altra parte”

Genova. “L’affossamento del ddl Zan è una spia di allarme su cosa ci attende in futuro, dall’elezione del Presidente della Repubblica alle prossime alleanze per le Politiche. E su questo punto è necessario comprendere che il modello di coalizione troppo largo non può funzionare. Non sta in piedi sui temi, dall’economia ai diritti civili. Occorre fare una valutazione su chi sono gli interlocutori, in base alla loro affidabilità e alla compatibilità con le posizioni del centrosinistra”.

... » Leggi tutto