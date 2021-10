Floricoltura, Coldiretti: “Il settore riparte, i fiori liguri sono la prima scelta per i Santi”

Liguria. “Dai classici crisantemi alle gerbere, dalle sterlizie ai ciclamini, dalle rose fino al verde ornamentale da reciso: che si preferiscano in bouquet o in vasi, sono i fiori liguri la prima scelta per la festa di Ognissanti, celebrazione cristiana che si celebra il 1° novembre e a cui segue la Commemorazione dei Defunti, dove è rito secolare portare un fiore in dono”. A dirlo è Coldiretti.

... » Leggi tutto