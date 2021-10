Imperia, solleciti per bollette già pagate: le precisazioni di Rivieracqua

Imperia. «In riferimento alle comunicazioni pervenute da alcuni utenti della zona di Imperia, in merito al ricevimento da parte di Rivieracqua di solleciti di pagamento per bollette già pagate, precisiamo che Rivieracqua ha inviato ad una parte dei clienti della zona di Imperia una lettera con la quale ha segnalato, in via bonaria, l’apparente mancato pagamento di bollette per consumi acqua. A seguito di verifiche successive, si è accertato che, in conseguenza di una disfunzione contabile intervenuta con il soggetto intermediatore dell’incasso, una parte degli utenti sollecitati, in realtà, aveva invece regolarmente provveduto al versamento di quanto richiesto senza che, purtroppo, tale pagamento fosse stato tempestivamente registrato» – fa sapere Rivieracqua.

