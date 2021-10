Partito Comunista Italiano, Ddl Zan: “Il vuoto della loro politica”

Genova. “Il Senato ha approvato la cosiddetta “tagliola” per il DDLZan, proposta da Lega e Fratelli d’Italia, con la complicità poco velata della presidentessa del Senato Elisabetta Casellati, che ha dichiarato ammissibile il voto segreto. Come lo stesso Alessandro Zan ha dichiarato, adesso «la legge è morta»; si potrà tornare a discuterne non prima di 6 mesi, e su base di un testo del tutto nuovo, come auspicato da Lega ed FDI”, anche la segreteria ligure del Partito Comunista Italiano interviene sul caso Ddl Zan.

