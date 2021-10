Genova. Da stamattina l’area compresa tra il campo sportivo della Praese e la sponda destra del rio San Pietro è intitolata “Piazzale Bartolomeo Decotto” in onore del celebre capitano di galea di Guglielmo Embriaco che nel 1101, tornando dalla prima crociata in Terrasanta, portò a Pra’ i semi e la prima pianta di basilico dopo averne apprezzato gli effetti medicinali in Palestina.

... » Leggi tutto