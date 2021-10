Sanremo, il consigliere Marco Stella si insedia a Palazzo Bellevue

Sanremo. Si è insediato questa sera Marco Stella, neo consigliere comunale di Palazzo Bellevue, subentrato come primo dei non eletti alla dimissionaria Federica Cozza. Stella, commercialista sanremese, si era candidato con la Lega alle ultime elezioni insieme all’ex collega di partito. Quest’ultima, tuttavia, era passata al gruppo di Fratelli d’Italia nel corso del mandato amministrativo. Le sue dimissioni sono dovute a uno scatto di carriera che non le ha permesso di continuare con l’attività politica.

