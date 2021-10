Torna la zucca, regina dell’autunno: ecco i consigli per l’acquisto (meglio se made in Liguria)

Liguria. Torna la regina dell’autunno: che sia in tavola o intagliata, a ottobre non si può fare a meno della zucca. In Liguria la fa da protagonista la trombetta di Albenga, dalla particolare forma a manico d’ombrello che può arrivare a superare anche il metro di lunghezza; la tradizione narra che fu introdotta in Liguria dai marinai che, di ritorno dai loro lunghi viaggi, erano soliti portare nuovi prodotti dai paesi esplorati.

