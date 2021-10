Bajardo, cercasi autista per il pulmino dello scuolabus

Bajardo. Il borgo montano dell’entroterra matuziano ha bisogno di un autista per il pulmino dello scuolabus. Il nido, l’asilo e le elementari più vicine sono infatti a Ceriana e c’è dunque necessità di qualcuno che guidi il mezzo con i piccoli baiocchi a bordo, dal momento che l’attuale addetto andrà in pensione il primo gennaio del 2022. La durata dell’impiego sarà di 7 mesi. Verrà svolto 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno: dalle 7 alle 9, dalle 13,30 alle 14,30 – dalle 15,30 alle 16,30.

