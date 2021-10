Balleari (Fratelli d’Italia): “Abominio del governo Draghi, ha tolto l’assegno ai disabili”

Genova. “Quando ho letto che l’Inps del pentastellato Tridico avrebbe tolto l’assegno di invalidità ai disabili parziali che lavorano non volevo crederci togliere a chi lavora un’entrata che nella realtà sono poche centinaia di euro mi sembra non tanto una cosa assurda, ma un atto vigliacco. Una persona che ha una disabilità parziale spesso non ha un lavoro a tempo pieno o con uno stipendio adeguato alle sue esigenze e i 280 euro dell’assegno dell’Inps sono un prezioso aiuto; levarli mi sembra un atto osceno”.

... » Leggi tutto