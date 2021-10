Bordighera. Approvata dalla Giunta di Bordighera, nella seduta del 28 ottobre, la bozza di convenzione tra il Comune e la Federazione Nazionale Tabaccai per il servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati presenti sul territorio, in alternativa agli uffici istituzionali. La durata prevista è di due anni e potrà essere rinnovata per un ugual periodo.

... » Leggi tutto