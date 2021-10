Contro le ordinanze anti bivacco a Ventimiglia spuntano messaggi di solidarietà ai migranti

Ventimiglia. «Volete vivere in una società dove alle persone non è permesso di distendersi su di una panchina quando hanno bisogno di riposo? Volete vivere in una società dove alle persone non è permesso di sedersi per terra quando provano dolore? Il nostro è un appello di solidarietà e umanità! La dichiarazione universale dei diritti umani recita: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”. Tutti hanno il diritto alla propria integrità fisica e mentale. La libertà di movimento è un diritto di tutti». E’ quanto si legge su fogli di carta bianca affissi per le strade di Ventimiglia, vicino a uno zaino o a un paio di scarpe abbandonate dai migranti che si ritrovano nella città di confine con la speranza di proseguire il loro viaggio verso la Francia.

... » Leggi tutto