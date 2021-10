Riparazioni navali, secondo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni: “Basta lotterie di numeri sulle spalle dei lavoratori”

Genova. Secondo giorno di sciopero dalla riparazioni navali di Genova con presidio al varco delle Grazie. Dopo le 4 ore di astensione indette ieri dall’Rsu contro la riforma delle pensioni che hanno portato anche i lavoratori in corteo per buona parte della mattina, l’rsu ha indetto 4 ore di sciopero anche per la giornata di oggi contro l’allungamento dell’età pensionabile contenuto nella riforma Fornero.

