Scuola digitale, Liguria protagonista a livello nazionale con i licei Doria e Mazzini di Genova

Genova. Due licei liguri, il liceo Doria e il liceo Mazzini, tra le nove scuole nazionali secondarie di secondo grado italiane inserite all’interno del progetto ‘Reti Nazionali di Scuole per le metodologie didattiche innovative’. Il via al progetto è stato dato oggi con un evento al Centro Civico Buranello di Genova che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore alla scuola di Regione Liguria Ilaria Cavo con la partecipazione degli studenti genovesi in presenza e il collegamento a distanza di studenti e docenti grazie al supporto del team di Scuola Digitale Liguria.

