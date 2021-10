Genova. C’è tempo fino al 12 novembre per iscriversi al nuovo corso “Tutor per l’inserimento lavorativo di fasce deboli in laboratori protetti”, promosso a Genova da Fondazione Cif, in partenariato con Isfoorcoop, e dedicato a 14 giovani liguri, under 30, disoccupati, inoccupati e inattivi e in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado.

