Vallecrosia, nuovo servizio online per le certificazioni anagrafiche: sarà disponibile dal 2 novembre

Vallecrosia. Il Comune di Vallecrosia, in linea con il proprio obiettivo di digitalizzazione e ottimizzazione dei servizi offerti al cittadino, è uno dei primi in provincia a mettere a disposizione dei suoi abitanti una piattaforma di acceso online per le certificazioni anagrafiche. Dal 2 novembre sarà disponibile, sul sito istituzionale del Comune, l’accesso ai servizi di certificazione anagrafica, senza doversi recare allo sportello dell’ufficio demografico.

